Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Fußgänger angefahren - Geblendet - Schrott entsorgt - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter PKW-Fahrer verursachte am Montag, zwischen 08:30 Uhr und 12:15 Uhr, einen Sachschaden von rund 500 Euro, als er einen Ford Fusion beschädigte, der im Bereich Osterbucher Platz (Parkplatz Limes Thermen) abgestellt war. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Oberkochen: Fußgänger an Zebrastreifen angefahren

Beim Überqueren eines Zebrastreifens ist ein 38-jähriger Fußgänger am Montag schwer verletzt worden. Ein 82-jähriger Mann war gegen 18 Uhr mit seinem Opel auf der Aalener Straße unterwegs, als er einen, den Zebrastreifen querenden, Fußgänger übersah und diesen frontal erfasste. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Iggingen: Von Signallichtern geblendet

Am Montagabend gegen 22:15 Uhr befuhren ein 52-jähriger Daimler-Benz Fahrer und ein 40-Jähriger Hyundai Fahrer hintereinander die B29 von Aalen nach Schwäbisch Gmünd. Als auf Höhe des Verteilers Iggingen ein Schwertransport entgegenkam, bremste der 40-Jährige ab, um möglichst weit rechts fahren zu können. Geblendet von den Signallichtern des Schwertransport erkannte dies der 52-Jährige zu spät und fuhr auf den Hyundai auf. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt ca. 3500 Euro.

Ellwangen: Unfallflucht

Am Montag, gegen 19:40 Uhr, wurde von einem unfallflüchtigen Fahrzeuglenker in der Dr.-Adolf-Schneider-Straße ein dort geparkter Mercedes-Benz einer 29-Jährigen angefahren. Eine Zeugin mit Kind beobachtete den Unfall. Leider hinterließ die Zeugin weder ihren Namen noch ihre Kontaktdaten. Die Polizei sucht nun nach der Frau, die den Unfall beobachtet hat und bittet sie oder sonstige Zeugen, sich unter der Rufnummer 07961/9300 beim Polizeirevier Ellwangen zu melden.

Heubach: Schrott entsorgt

Vor dem Kirchenlädle in der Klotzbachstraße entsorgten am Freitagnachmittag, bislang Unbekannte ihren Elektroschrott sowie weitere Gegenstände. Die illegale Müllablagerung wurde gegen 14 Uhr bemerkt. Hinweise auf die Verursacher bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580.

Neresheim: PKW kommt von Fahrbahn ab

Am Montag um 17.50 Uhr befuhr eine 78-jährige VW-Lenkerin Pkw-Lenkerin in einer Kolonne die L 1084 in Fahrtrichtung Elchingen. Vermutlich aufgrund Schneeglätte bremste der vorausfahrende Verkehr ab, was VW-Fahrerin zu einer Gefahrenbremsung veranlasste. Hierbei kam das Fahrzeug auf der winterglatten Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab, drehte sich und rutschte in den Straßengraben rutscht, wo es auf der Beifahrerseite zur Unfallendlage kam. Durch einen Ersthelfer konnte die leicht verletzte Seniorin über die herausgebrochene Windschutzscheibe aus dem Fahrzeug geborgen werden. An ihrem VW entstand Totalschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

Westhausen: PKW prallt in Leitplanken

Ein 25-jähriger Audi-Lenker befuhr am Montag gegen 21:50 Uhr die BAB 7 in Fahrtrichtung Ulm. Zwischen den Anschlussstellen Westhausen und Oberkochen kam er mit seinem Fahrzeug, während eines Überholvorganges, in den Schneematsch auf der linken Fahrspur. Dadurch kam sein PKW nach links von der Fahrbahn ab und touchierte die dortige Mittelschutzplanke. Im weiteren Verlauf kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort frontal gegen die rechte Schutzplanke. Hierbei entstand ein gesamtschaden in Höhe von etwa 10.500 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell