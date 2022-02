Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Aalen (ots)

Remshalden: Unfallflucht

Zwischen Freitagmorgen und Montagvormittag beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer beim Rangieren einen in der Fellbacher Straße geparkten Hyundai und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Am geparkten Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden: Dem Navigationsgerät blind vertraut

Eine 47 Jahre alte Seat-Fahrerin befuhr am Montagnachmittag gegen 16:15 Uhr die Silberpappelstraße und bog, auf Anweisung ihres Navigationsgerätes, nach rechts in einen Wohnanlagenteich ab. Die Frau konnte sich nicht mehr selbst aus der misslichen Lage befreien, ihr Auto musste durch ein Abschleppunternehmen aus dem Teich geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 4000 Euro geschätzt.

