Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichen gestohlen - Scheibe eingeschlagen - Versuchter Einbruch in Auto

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Kennzeichen gestohlen

Wildeck - Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Freitag (15.10.) die beiden amtlichen Kennzeichen HEF-MG 473 eines schwarzen VW Up. Zur Tatzeit stand das Auto im öffentlichen Verkehrsraum in der Straße "Am Alten Garten" im Ortsteil Obersuhl. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Scheibe eingeschlagen

Heringen - Eine Lebensmittelgeschäft im Riedweg wurde in der Nacht zu Samstag (16.10.) Ziel unbekannter Täter. Die Unbekannten schlugen eine Scheibe ein und verursachten hierdurch Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Ob die Täter etwas aus dem Inneren des Geschäfts entwendeten, ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Auto

Bebra - Am Sonntagabend (17.10.), gegen 23:30 Uhr, schlug ein Unbekannter in der Brühlstraße im Ortsteil Weiterode die Fahrerscheibe eines weißen VW Passat ein. Anschließend flüchtete der unbekannte Mann in Richtung der Eisenacher Straße. Er kann als männlich, circa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß und schlank beschrieben werden. Zur Tatzeit trug der Unbekannte einen dunklen Parka mit Fellkragen. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(SH)

