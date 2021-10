Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Bargeld gestohlen - Mehrere Gartenhütten aufgebrochen - Einbruch in Geschäftsräume - Bargeld von Rezeption gestohlen - Einbruch in Wohnhaus

Bargeld gestohlen

Petersberg - Unbekannte Täter verwickelten am Freitagabend (15.10.) einen Mitarbeiter eines Geschäftes in der Dr.-Raabe-Straße in ein Gespräch und entwendeten in einem unbemerkten Moment auf noch nicht bekannte Weise mehrere tausend Euro Bargeld aus einem Geldmäppchen.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: männlich, zwischen 25 und 30 Jahre alt, circa 180 Zentimeter groß und schlank. Er trug eine schwarze Basecap mit weißem Porsche-Emblem und dunkle Kleidung. Täter 2: männlich, circa 35-40 Jahre alt, 175 Zentimeter groß. Er war bekleidet mit einer schwarzen Basecap, einem braunen Pullover und einer schwarzen Jacke. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mehrere Gartenhütten aufgebrochen

Fulda - In der Nacht zu Freitag (15.10.) wurden in der Kleingartenanlage der Birkenallee mehrere Garten- und Werkzeughütten aufgebrochen. Die unbekannten Täter betraten vermutlich aus Richtung des zur B 27 parallel verlaufenden Fußweges die Anlage. Sie hebelten mehrere Türen- und Fenster auf und schlugen einige Scheiben ein. Mit Gartengeräten, Werkzeugen sowie alkoholische Getränke unbekannten Werts flüchteten sie unerkannt. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Geschäftsräume

Fulda - In der Weichselstraße brachen unbekannte Täter in der Nacht zu Samstag (16.10.) in eine Lagerhalle ein. Sie hebelten auf der rückwärtigen Seite des Gebäudes die Tür auf und verschafften sich so Zugang. Ob Diebesgut entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Sie hinterließen Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Wohnhaus

Burghaun - Durch das Einschlagen einer Fensterscheibe verschafften sich unbekannte Täter zwischen Freitagabend (15.10.) und Samstagmorgen (16.10.) Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Wehrstraße. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde eine Bankkarte entwendet. Ob weiteres Diebesgut erbeutet wurde, ist nicht bekannt. Der Sachschaden beträgt rund 300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Bargeld von Rezeption gestohlen

Hofbieber - Auf noch unbekannte Art und Weise entwendeten unbekannte Täter zwischen Donnerstag (14.10.) und Samstag (16.10.) mehrere hundert Euro Bargeld von der Rezeption eines Hotels in der Fohlenweide in Langenbieber. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

