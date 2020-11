Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Festnahme nach Einbruch in Anne-Frank-Schule

RatzeburgRatzeburg (ots)

Medien-Information 30. November 2020 | Kreis Stormarn - 28.11.2020 - Bargteheide

Am 28.11.2020, um 20:30 Uhr, wurde die Polizei über einen möglichen Einbruch in das Erdgeschoss der Anne-Frank-Schule in der Emil-Nolde-Straße in Bargteheide informiert.

Die eingesetzten Beamten der Polizeistation Bargteheide konnten vor Ort insgesamt drei beschädigte Fenster feststellen. Eines war komplett geöffnet, sodass die Täter in das Innere eines Klassenraumes gelangten. Auf Grund einer verschlossenen Klassenzimmertür konnten die Täter nicht weiter in die Schule vordringen. Weitere Einrichtungsgegenstände wurden nicht beschädigt. Zu Stehlgut ist es nach bisherigen Ermittlungen nicht gekommen.

Bei einer sofortigen Nahbereichsfahndung konnte zwei zuvor beschriebene Tatverdächtige festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden 15- und 16-jährigen Bargteheider Jugendlichen an ihre Eltern übergeben.

Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 4500 Euro.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

