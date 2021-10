Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruchdiebstahl - Pkw-Aufbruch - Versuchter Einbruch - Auto gestohlen

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruchdiebstahl

Schlitz - Unbekannte brachen in der Zeit vom 4. Oktober bis Donnerstag (14.10.) in eine Werkstatt in der Fraurombacher Straße ein. Anschließend bauten die Langfinger Katalysatoren aus mehreren auf dem Werkstattgelände befindlichen Fahrzeugen aus. Die Diebe entwendeten schließlich einen Katalysator im Wert von circa 600 Euro und flüchteten in unbekannte Richtung. Der entstandene Gesamtsachschaden beträgt rund 5.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw-Aufbruch

Lauterbach - Ein schwarzer Skoda Superb wurde in der Nacht zu Freitag (15.10.) Ziel unbekannter Täter. Durch Einschlagen der Fahrerscheibe, gelangten die Langfinger an den im Innenraum befindlichen, schwarzen Ledergeldbeutel samt Inhalt. Das Auto stand zur Tatzeit im öffentlichen Verkehrsraum in der Elbestraße. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch

Alsfeld - Unbekannte versuchten in den frühen Morgenstunden des Samstags (16.10.), in der Zeit zwischen 3:30 Uhr und 4 Uhr, in ein Geschäft in der Straße "Mainzer Tor" einzubrechen. Durch Einschlagen der Glastür des gewerblichen Objekts versuchten die Einbrecher sich unbefugten Zugang zu verschaffen. Die Scheibe hielt den Einbruchsversuchen jedoch stand. Die Höhe des verursachten Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Auto gestohlen

Romrod - Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Montag (18.10.) in der Grünberger Straße einen schwarzen Audi Q5. Zur Tatzeit stand das Fahrzeug im Wert von rund 65.000 Euro auf dem Parkplatz eines Privatgrundstücks. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(SH)

