Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Rotenburg

Fulda (ots)

Trunkenheitsfahrt

Rotenburg/F. - Am 16.10,.2021 gegen 17.50 Uhr fiel einem Passanten in der Rotenburger Innenstadt eine männliche Person auf, die sich kaum auf den Beinen halten konnte und anschießend in einem Pkw davonfuhr. Der Pkw wurde an der Halteranschrift in Rotenburg/F.-Braach angetroffen. Der 40-jährige Halter und mutmaßliche Fahrer war stark alkoholisiert. Ein bei ihm freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab 2,04 Promille, worauf gegen ihn eine Blutentnahme angeordnet wurde und die Sicherstellung seines Führerscheins erfolgte. Hiermit erfolgte die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Verdacht der Trunkenheit im Straßenverkehr.

gefertigt: PHK Möller

(Polizeistation Rotenburg)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell