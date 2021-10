Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Fulda (ots)

Am Freitag, 15.10.2021, kam es gegen 13:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Fulda-Lehnerz, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde. Ein 55-jähriger Mann aus Hünfeld wollte mit seinem Fiat Doblo aus Richtung Leipziger Straße kommend in der Straße Am Rabenstein nach links auf den Parkplatz eines dort ansässigen Geschäfts einbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 41-jährigen Radfahrer aus Fulda, der mit seinem Mountainbike mit dem vor ihm abbiegenden Pkw kollidierte und zu Boden geschleudert wurde. Er trug glücklicherweise einen Fahrradhelm, wurde aber mit Verdacht auf eine Schulterverletzung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. An Pkw und Mountainbike entstand jeweils nur geringer Sachschaden.

