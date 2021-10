Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Fulda (ots)

Zu einem Auffahrunfall in Fulda, Künzeller Straße, kam es am Samstagabend (16.10) gegen 21:20 Uhr. Ein in Richtung Innenstadt fahrender 21-jähriger Mann aus Fulda musste auf Höhe der Hausnummer 64 verkehrsbedingt mit seinem Pkw Subaru abbremsen und anhalten. Der nachfolgende 22-jährige Fahrer eines VW Fox erkannte dies zu spät und es kam zu einem Auffahrunfall, bei dem Sachschaden in Höhe von ca. 9000,-EUR entstand.

