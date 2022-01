Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: ostalbkreis: In Hochschule eingebrochen - Scheibe mutwillig eingetreten - In Firmengebäude eingestiegen - Unfallflucht - Sonstiges

Aalen (ots)

Essingen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte zwischen Samstagvormittag 11 Uhr und Sonntagnachmittag 15 Uhr einen Sachschaden von rund 500 Euro, als er einen VW Polo beschädigte, der in diesem Zeitraum in der Limesstraße abgestellt war. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Vorfahrt missachtet - 3500 Euro Schaden

An der Einmündung in den Nördlichen Stadtgraben missachtete ein 29-jähriger Mercedes-Fahrer am Sonntagmorgen gegen 4.30 Uhr die Vorfahrt eines 20 Jahre alten VW-Fahrers. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Gesamtschaden von rund 3500 Euro.

Ellwangen: In Firmengebäude eingestiegen

Über ein eingeschlagenes Fenster stiegen Unbekannte zwischen Freitagnachmittag 17.30 Uhr und Montagmorgen 8.30 Uhr in ein Firmengebäude in der Ferdinand-Porsche-Straße ein und begaben sich offensichtlich gezielt in Richtung Empfangstheke. Aus einem Rollcontainer entwendeten die Täter eine rote Geldkassette, in der sich ein vierstelliger Geldbetrag befand. Der von den Einbrechern verursachte Sachschaden beziffert sich auf rund 1000 Euro. Hinweise auf die Täter nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: Parkrempler

Beim Ausparken ihres Opel Astra beschädigte eine 22-Jährige am Montagmorgen gegen 10 Uhr einen VW Passat, der auf einem Kundenparkplatz in der Straße An der Jagst abgestellt war. Der bei dem Unfall entstandene Schaden beläuft sich auf rund 2500 Euro.

Bopfingen-Oberdorf: Aufgefahren

Wegen einer die Fahrbahn querenden Katze bremste ein 61-Jähriger seinen Peugeot am Montagmorgen kurz nach 8.30 Uhr auf der Langen Straße ab. Ein 33-Jähriger, der mit seinem BMW hinter dem Peugeot fuhr, erkannte die Situation zu spät und fuhr auf, wobei ein Sachschaden von rund 7000 Euro entstand.

Ellwangen: Von der Straße abgekommen

Mit seinem Mercedes Benz kam ein 44-Jähriger am Montagmorgen kurz nach 9 Uhr auf der Landesstraße 1076 zwischen Walxheim und Riepach aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und fuhr in den Graben. Über die Höhe des dabei entstandenen Sachschadens liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor; der Unfallverursacher blieb unverletzt.

Schwäbisch Gmünd-Hussenhofen: Radfahrer von Fahrzeug erfasst

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen zog sich ein 29 Jahre alter Radfahrer am Montagmorgen gegen 9.15 Uhr bei einem Unfall zu. Verkehrsbedingt hatte ein 58-Jähriger seinen Mercedes Benz am Zebrastreifen in der Hauptstraße angehalten. Als er gerade wieder losfuhr, querte der Radler unvermittelt den Zebrastreifen, wodurch es zum Zusammenstoß von Pkw und Fahrrad kam. Der 29-Jährige wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Schwäbisch Gmünd: Scheibe mutwillig eingetreten

Auf rund 1000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den Unbekannte am Sonntagmorgen kurz nach 4 Uhr verursachten, als sie mutwillig die Schaufensterscheibe eines Barber-Shops am Marktplatz eintraten. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: In Hochschule eingebrochen

Zwischen Donnerstagabend, 22:00 Uhr und Freitagmorgen, 05:00 Uhr drangen bislang unbekannte Einbrecher in ein Hochschulgebäude in der Oberbettringer Straße ein und öffneten zahlreiche Türen. Aus einem Büro entwendeten die Diebe eine Geldkassette mit ca. 25 Euro Inhalt und aus einem weiteren Büro einen Tresor mit etwa 1000 Euro Inhalt. Zum Abtransport des etwa 500 kg schweren Tresor verwendeten die Einbrecher zunächst einen kleinen Rollwagen. Nachdem an diesem aufgrund des Gewichts die Rollen abbrachen, nahmen sich die Täter einen größeren Transportwagen und schoben diesen durch eine Seitentür (Ostseite) ins Freie. Etwa 300 Meter entfernt, am Rande des Riedweg in Richtung Strümpfelbachschulzentrum, warfen die Einbrecher den Wagen eine Böschung hinunter. Vermutlich wurde der Tresor an dieser Stelle in ein Fahrzeug verladen.

Der Polizeiposten Bettringen bittet Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, dies unter der Telefonnummer 07171 / 7966490 mitzuteilen.

