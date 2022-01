Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Alfdorf: Auto überschlagen

Aalen (ots)

Ein Leichtverletzter, ein nicht mehr fahrbereiter Pkw und etwa 3000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen kurz nach 9 Uhr auf der Kreisstraße 1892 zwischen Wahlenheim und Hüttenbühl. Der Fahrer eines Opel Corsa fuhr die Kreisstraße in Richtung Hüttenbühl entlang und kam auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Rutschen und schließlich nach links von der Straße ab. Anschließend rutschte das Auto eine Böschung hinab, überschlug sich und kam letztlich auf der Seite zum Liegen. Der Opel-Fahrer verletzte sich dabei leicht, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Sein Auto musste mit Totalschaden abgeschleppt werden, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Da zunächst unklar war, wie schwer der die Verletzungen des Autofahrers sind, war zusätzlich ein Rettungshubschrauber vor Ort. Die Freiwillige Feuerwehr war mit neun Mann ebenfalls im Einsatz.

