Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brennender PKW - Unfallflucht - Mann wurde handgreiflich - Sachbeschädigung - vor Polizei geflüchtet - Sonstiges

Aalen (ots)

Oberkochen: Alkoholisiert vor Streife geflüchtet

Ein alkoholisierter 33-Jähriger Autofahrer ist am Freitagnachmittag vor einer Polizeistreife auf der B19 geflüchtet. Die Polizeistreife wollte gegen 17 Uhr den 33- Jährigen Fahrer eines Audi A4 auf der B19 zwischen Aalen und Oberkochen einer Kontrolle unterziehen. Dieser war aufgrund vorausgegangener Fahrunsicherheiten aufgefallen. Trotz mehrerer Anhaltesignale hielt der Audi Fahrer nicht an, weshalb anschließend weitere Streifenwagen hinzugezogen wurden. Auf Höhe der Ausfahrt Oberkochen täuschte der Audi-Lenker zunächst vor, der Streife zu folgen, beschleunigte dann jedoch sein Fahrzeug auf Höhe der Ausfahrt Oberkochen und versuchte zu flüchten. Nach einer kurzen Verfolgung durch die Polizei konnte der Flüchtige jedoch noch auf der B19 gestellt werden. Bei der anschließenden Kontrolle konnte bei dem Fahrer eine Alkoholisierung von fast zwei Promille festgestellt werden. Seinen Führerschein musste er abgeben. Er muss nun mit einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

Westhausen: Aufgefahren

Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Sonntagfrüh gegen 06:45 Uhr ein Sachschaden von rund 9500 Euro entstand. Mit seinem Daimler E200 befuhr ein 23-Jähriger zur Unfallzeit die B29 von Aalen nach Westhausen. An der Einmündung zur B290 fuhr er auf einen, an der Ampel stehenden, VW-Passat eines 61-Jährigen auf.

Neresheim / Ohmenheim: PKW Brand

Mit 3 Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften rückte die Freiwillige Feuerwehr am Montag gegen 2 Uhr zu einem Brand in den Silcherweg aus. Aus bislang unbekannten Gründen geriet dort der Motorblock eines Fiat Ducato in Brand. Der Schaden am PKW beträgt etwa 35.000 Euro. Durch das Feuer wurde auch das Schulgebäude in Höhe von etwa 5.000 Euro beschädigt. Da die Brandursache bislang ungeklärt ist, bittet das Polizeirevier Aalen um Hinweise unter 07361/5240.

Ellwangen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker beschädigte am Samstag, zwischen 13:30 Uhr und 14:30 Uhr, einen auf einem Discounter Parkplatz in der Hallerstraße abgestellten Opel Corsa eines 54-Jährigen, wobei ein Schaden von über 5000 Euro entstand. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Bopfingen: Unfallflucht II

Bereits zwischen Samstag, 23:00 Uhr und Sonntag, 10:30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrer einen BMW M550i xDrive, der in der Härtsfeldstraße abgestellt war. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1300 Euro. Das Polizeirevier Ellwangen sucht nun unter der Rufnummer 07961/9300 Zeugen der Unfallflucht.

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet

Ein Schaden von über 6500 Euro ist am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall entstanden. Gegen 17:45 Uhr befuhr ein 45-jähriger Opel-Astra Fahrer die Kreuzung Kleindeinbacher Straße/Lorcher Straße. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden 34-jährigen VW-Touran Fahrers. Infolgedessen kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Heubach: Sachbeschädigung an PKW

Ein bislang Unbekannter beschädigte im Zeitraum zwischen Donnerstag, 21.00 Uhr und Samstag, 11:00 Uhr, einen PKW, der zuerst in der Scheuelbergstraße und anschließend an der Sporthalle einer Schule in Heubach abgestellt war. Der Schaden beläuft sich auf etwa 3500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Heubach: LKW reist Telefonmast um

Ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro ist am Samstag im Siebeneichenweg verursacht worden, nachdem ein 53-jähriger LKW-Fahrer mit seinem Auflieger an einem sehr tief hängenden Telefonkabel einfädelte. Der Auflieger zog das Kabel hinterher, wodurch ein Mast brach und umkippte. Die Feuerwehr Heubach und Lautern kümmerten sich um die heruntergerissene Leitung. Während der Bergung war die K3281 vollständig gesperrt.

Schwäbisch Gmünd: Bekannter wurde handgreiflich

Am Sonntagmorgen, gegen 4 Uhr, wurden in der Lorcher Straße eine 33-Jährige von einem Bekannten angegriffen. Die 33-Jährige hatte zuvor mit dem 56-Jährigen den Abend verbracht. Nach einer Auseinandersetzung auf der Fahrt von Waiblingen nach Schwäbisch Gmünd mit dem PKW, wollte die 33-Jährige das Fahrzeug verlassen, wurde aber von dem Beschuldigten festgehalten. Als es ihr gelang auszusteigen, verfolgte dieser die junge Frau, stieß sie zu Boden und entriss ihr gewaltsam ihre Handtasche, sowie ihr Handy, welches er anschließend auf dem Boden zerschmetterte. Anschließend flüchtete der Mann mit dem PKW und ließ die Dame zurück. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell