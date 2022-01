Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Mann in Schutzgewahrsam, Unfall, Einbruchsversuch und zwei Einbrüche

Aalen (ots)

Wallhausen-Michelbach an der Lücke: Einbruchsversuch

Gegen 4:30 Uhr am Montag versuchte ein unbekannter in ein Gebäude in der Rossbürger Straße einzudringen, indem er ein Fenster mittels eines Steins einwarf. Offenbar wurde der Einbrecher bei seinem Vorhaben gestört und konnte flüchten.

Die Polizei Rot am See bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07955 454.

Schwäbisch Hall: Mann verletzt sich selbst - Schutzgewahrsam

Ein 35-jähriger Mann verletzte sich am Samstag in der Dreimühlengasse offenbar absichtlich selbst an der Hand. Beamte des Polizeireviers Schwäbisch Hall konnten beruhigend auf den Mann einwirken und ihn in Gewahrsam nehmen. Letztlich wurde der 35-Jährige in einem Krankenhaus behandelt, bevor er zu seinem eigenen Schutz in Polizeigewahrsam genommen wurde. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 1,4 Promille.

Gaildorf: Unfall unter Alkoholeinfluss

Gegen 19:00 Uhr am Samstag wollte ein 77-jähriger BMW-Fahrer von der Straße Taläcker nach links auf die K2617 einbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt von einer 57-jährigen Hyundai-Fahrerin, welche die K2617 von Gaildorf in Richtung Großaltdorf befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden PKW. Bei dem 77-Jährigen Unfallverursacher stellten die Beamten eine Alkoholisierung von rund 0,6 Promille fest. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 9.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Einbruch in Einfamilienhaus

Zwischen Donnerstag, 19:00 Uhr und Sonntag, 21:00 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Germanweg, indem sie eine Fensterscheibe einschlugen. Im Gebäude dursuchten sie mehrere Räume auf der Suche nach Diebesgut. Entwendet wurde Bargeld, Uhren, Elektronikartikel und weitere Gegenstände im Gesamtwert von rund 1.100 Euro.

Die Polizei Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

Schwäbisch Hall-Hessental: Einbruch in Wohnhaus

Zwischen 13:45 Uhr und 19:00 Uhr drangen Einbrecher in ein Haus in der Straße Annemarie-Griesinger-Ring ein, indem sie ein Fenster einschlugen. Im Gebäudeinneren durchsuchten sie mehrere Räume. Sie entwendeten Schmuck und Bargeld im Wert von rund 1.000 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Schwäbisch Hall unter Telefon 0791 400-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell