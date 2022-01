Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zimmerbrand in Fellbach

Aalen (ots)

Fellbach-Oeffingen: Zimmerbrand

Am Sonntagnachmittag gegen 14:24 Uhr brach in einem 2-Familienhaus in der Neckarstraße in Fellbach-Oeffingen ein Zimmerbrand aus. Grund dürfte ein technischer Defekt an einer Schreibtischlampe sein. Die Freiwillige Feuerwehr Fellbach war mit 6 Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand rasch löschen. Der Schaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt.Verletzt wurde niemand. Das Haus ist vorerst nicht bewohnbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell