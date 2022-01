Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch-Hall: Pressemeldung bis 12:30 Uhr

Aalen (ots)

Wolpertshausen: Ins Schleudern geraten

Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet am Samstag, den 29.01.2022 um 14.20 Uhr der 83-jährige Fahrer eines Opel Astra beim Fahrsteifenwechsel auf der A6 ins Schleudern und drehte sich auf der regennassen Fahrbahn. Anschließend kollidierte er mit den Schutzplanken, welche beschädigt wurden. Am Pkw, sowie an den Schutzplanken entstand jeweils ein Schaden von ca. 4 000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

Oberrot - Ebersberg: Fahrzeugbrand

Am 29.01.2022 gegen 23 Uhr bemerken Anwohner und der Verantwortliche den Brand (s)eines Fahrzeuges. Hierbei befand es sich bereits in Vollbrand. Eigene Löschversuche der Anwohner blieben erfolglos. Die Feuerwehr Oberrot war mit 4 Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort und löschte das Feuer. Für Personen und die angrenzenden Wohnhäuser bestand keine Gefahr. Der entstandene Schaden betrug ca. 9 500 Euro. Eine eindeutige Brandursache konnte bislang noch nicht ermittelt werden.

