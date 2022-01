Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brand in einer Pizzeria

Aalen (ots)

Am Samstag gegen 11:08 Uhr geriet in einer Pizzeria in der Rinnenäckerstraße nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ein Schalter einer Dunstabzugshaube aufgrund eines technischen Defekts in Brand und stürzte in der Folge auf den Pizzaofen. Auf diesem waren vermutlich Pizzakartons gelagert, die sich dann entflammten. Die Feuerwehr aus Waiblingen, die mit 6 Fahrzeugen und 25 Mann vor Ort war, musste nicht mehr eingreifen, da das Feuer bereits erlöscht war. Sämtliche Personen konnten rechtzeitig das Haus verlassen. Verletzt wurde niemand. Nach ausreichender Entlüftug konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 100.000.- Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache werden fortgeführt.

