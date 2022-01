POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Stand 12:00 Uhr

Polizeipräsidium Aalen

Waiblingen: Schwelbrand einer Dämmmatte

Am Freitag gegen 13:16 Uhr kam es zu einem Schwelbrand einer Dammmatte in der Dieselstraße. Ursache war vermutlich ein weggeworfener Zigarettenstummel. Die FW Waiblingen war mit 1 Fahrzeug und 7 Personen im Einsatz. Der Schwelbrand konnte sehr schnell gelöscht werden. Ein Sachschaden entstand nicht.

Kaisersbach: von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Am Samstag gegen 02:30 Uhr befuhr der 19-jährige mit seinem Pkw Ford Focus die Winnender Straße in Fahrtrichtung Althütte. Auf Höhe zur Abzweigung zum Wiesensteighof bemerkte er die Linkskurve zu spät und kam deshalb nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei prallte er gegen eine Straßenlaterne und ein Straßenschild, überschlug sich und kam im weiteren Verlauf auf einem Feld, entgegen der Fahrtrichtung, zum Stehen. Der 19-jährige wurde dabei glücklicherweise nicht verletzt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 4.000.- Euro.

Weissach im Tal: Gartenhütte angezündet

Am Samstag gegen 01:16 Uhr wurde im Bereich der Heutensbacher Straße eine Gartenhütte angezündet. Zeugen zufolge rannten zwei Jugendliche weg. Die Gartenhütte brannte vollständig ab. Die FFW Weissach im Tal war mit 3 Fahrzeugen und 15 Mann im Einsatz. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.000.- Euro. Die Jugendliche werden als ca. 180 cm groß, bekleidet mit einer Cargo Hose und einem schwarzen Kapuzenpullover beschrieben.

Leutenbach: Trunkenheitsfahrt, Geschädigte gesucht

Am Samstag gegen 00:25 Uhr befuhr die 39-jährige mit ihrem Pkw BMW die B 14 vom Kappelbergtunnel kommend in Fahrtrichtung Backnang. Laut einem Zeugen fuhr sie starke Schlangenlinien. Im Bereich des Teilers B14/29 wurde sie von einem Pkw Porsche, Farbe weiss, überholt. Während des Überholvorgangs soll die 39-jährige auf den linken Fahrstreifen gekommen sein, worauf der Porsche-Fahrer abbremsen musste. Bei der Kontrolle der 39-jährigen wurde eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Sie muss jetzt mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Der Fahrer des Pkw Porsche wird gebeten, sich in dieser Sache mit dem Polizeirevier Winnenden, Tel.: 07195-6940, in Verbindung zu setzen.

Weinstadt: geparkten Pkw beschädigt, Zeugen gesucht

Am Freitag in der Zeit von 14:00 Uhr bis 14:15 Uhr wurde einer auf einem öffentlichen Parkplatz eines Geldinstitutes in der Strümpfelbacher Straße geparkter Pkw BMW der linke Außenspiegel mutwillig beschädigt. Zudem wurde noch gegen die Fahrertüre gespuckt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 800.- Euro.

Zeugen die Angaben zum Verursacher machen können werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Weinstadt, Tel.: 07151-65061 in Verbindung zu setzen.

