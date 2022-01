Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfall und Gefährdung an Fußgängerüberweg

Aalen (ots)

Westhausen: Vorfahrt missachtet

Zu einem Vorfahrtsunfall kam es am Donnerstag auf Höhe der Einmündung nach Immenhofen. Ein 65-Jähriger befuhr gegen 17:30 Uhr mit seinem Skoda die L1029 aus Frankenreut in Richtung B290. Dabei übersah ihn ein 55-jähriger VW-Fahrer, der aus Richtung Immenhofen in die L1029 einbog. Hierbei kam es zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 13000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Fußgänger auf Zebrastreifen gefährdet - Zeugen gesucht

Wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung am Zebrastreifen beim "Sebaldplatz" ermittelt die Polizei gegen einen ca. 25-30 Jahre alten Fahrer eines weißen Audi-Kombi. Dieser soll am Donnerstag gegen 15:20 Uhr beim Befahren des "Sebaldplatz" eine 43-jährige Frau und drei Kinder, die dort den Fußgängerüberweg überquerten, gefährdet haben, in dem er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit an den Fußgängern vorbeifuhr. Die Frau konnte gerade noch die drei Kinder vom Zebrastreifen ziehen um diese vor einem Zusammenstoß zu bewahren. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07171/358-0 beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd zu melden.

