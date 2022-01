Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Feuerwehreinsatz

Aalen (ots)

Aalen: Leichtsinniges Verhalten

Ein Anrufer verständigte am Donnerstagabend kurz vor 22 Uhr die Polizei, nachdem er eine Person beobachtet hatte, die auf dem Wasserrückhaltebecken in den Dürrwiesen herumkletterte. Beamte des Aalener Polizeireviers trafen vor Ort einen 18-Jährigen an, der deutlich betrunken war. Dieser war zuvor auf das Wasserhäuschen gestiegen und nahm hierbei leichtsinnig in Kauf, dass er hätte rund 6 Meter in die Tiefe stürzen können. Da der junge Mann sich völlig unzugänglich zeigte und wegen seiner Alkoholisierung nicht in der Lage war, den Heimweg alleine anzutreten, wurde er von den Polizeibeamten nach Hause gebracht und seinen Angehörigen übergeben.

Aalen-Wasseralfingen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte zwischen Mittwochabend, 19 Uhr und Donnerstagmorgen, 5.50 Uhr einen Sachschaden von rund 500 Euro, als er einen VW Golf beschädigte, der in der Hans-Thoma-Straße abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher bitte an den Polizeiposten Wasseralfingen, Tel.: 07361/97960.

Abtsgmünd: Sachbeschädigung

Auf rund 1000 Euro wird der Sachschaden geschätzt den Unbekannte verursachten, als sie an einer Jesus-Figur, welche an einem Wegkreuz im Hohenrainweg aufgestellt ist, den Kopf abschlugen. Die Beschädigung entstand zwischen Montag und Mittwochnachmittag. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd, Tel.: 07366/96660 entgegen.

Aalen: Unfall beim Wenden

Eine 19-Jährige verursachte am Donnerstagmittag gegen 12.25 Uhr einen Sachschaden von rund 5000 Euro, als sie beim Wenden mit ihrem Ford Transit in der Robert-Bosch-Straße gegen die Ecke eines Gebäudes fuhr.

Neuler: Vorfahrt missachtet - 6000 Euro Schaden

An der Einmündung Schwenninger Straße / Hauptstraße missachtete eine 66-jährige Hyundai-Fahrerin am Donnerstagvormittag gegen 11.30 Uhr die Vorfahrt einer 25 Jahre alten Mitsubishi-Fahrerin. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem beide Autofahrerinnen unverletzt blieben, entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro.

Bopfingen-Schloßberg: Parkrempler

Ein Lkw-Lenker bog am Donnerstagmittag gegen 12.15 Uhr mit seinem Fahrzeug von der Buchfeldstraße in die Bergstraße ab. Hierbei beschädigte er einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw, wobei ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug machte sich selbständig

Gegen 14.50 Uhr am Donnerstagnachmittag stellte ein 35-Jähriger seinen Mercedes Sprinter in der Rainhalde ab. Da er vergaß, das Automatikgetriebe auf Parkstellung zu bringen, machte sich das Fahrzeug selbständig und rollte auf der leicht abschüssigen Straße gegen einen geparkten Audi. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf rund 3000 Euro beziffert.

Mögglingen: Unfall beim Überholen

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 12.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmorgen gegen 3.20 Uhr ereignete. Auf der vierspurigen B 29 zwischen Böbingen und der Ausfahrt Mögglingen-West überholte ein 27-Jähriger mit seinem Audi A4 einen Lkw. Beim Einscheren übersah er einen Mercedes Benz Vito, der vor dem Lkw fuhr und streifte diesen. Durch den Aufprall verlor der 27-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug, welches im weiteren Verlauf gegen die Leitplanke prallte. Sowohl der Unfallverursacher, als auch der 54-jährige Fahrer des Mercedes Benz erlitten leichte Verletzungen. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 27-Jährige alkoholisiert war. Ein Vortest ergab mehr als 1 Promille. Er musste sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen; sein Führerschein wurde einbehalten. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Eschach-Holzhausen: Technischer Defekt löste Brand aus

Mit 3 Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften rückte die Freiwillige Feuerwehr am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr zu einem Brand in die Drehgasse aus. Von dort war ein Kellerbrand in einem Einfamilienhaus gemeldet worden. Wie sich herausstellte, hatte durch einen technischen Defekt ein Ofenrohr angefangen zu schmoren, wobei ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand. Der Schmorbrand konnte rasch gelöscht werden; Personen wurden nicht verletzt.

Spraitbach: Trotz Gegenverkehr überholt

Trotz Gegenverkehr setzte eine 21-Jährige am Donnerstagnachmittag gegen 16.40 Uhr mit ihrem Renault auf der B 298 zwischen Spraitbach und Mutlangen zum Überholen an und fuhr offenbar frontal auf den entgegenkommenden VW eines 39-Jährigen zu. Dieser musste um einen Zusammenstoß zu vermeiden, nach rechts ausweichen, wobei ein Schaden von rund 1500 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Unfallfluchten

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker beschädigte am Donnerstagmorgen einen VW, der auf einem Parkplatz im Turniergraben abgestellt war. Der Schaden von rund 1000 Euro wurde gegen 9.40 Uhr bemerkt.

Bereits am Mittwochabend zwischen 19 Uhr und 23.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker ein Fahrzeug, welches in diesem Zeitraum in der Buchstraße abgestellt war. Der hierbei entstandene Schaden beziffert sich auf rund 7000 Euro.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

