Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten - Täterfestnahme

Aalen (ots)

Bühlertann: Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten - Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Am Donnerstagabend gegen 21:00 Uhr meldete ein Zeuge, dass sich in der Straße Rosenbühl gerade vier Täter an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machten. Ein fünfter würde mit einem roten VW Caddy ein Fluchtauto bereithalten. Bevor die alarmierten Polizeibeamten am Tatort eintrafen, flüchteten die Täter. Dennoch konnten sie im Rahmen der Fahndung festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um fünf Jugendliche im Alter zwischen 15 und 18 Jahren. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie den Erziehungsberechtigten übergeben. Auf die fünf jugendlichen kommt nun eine Strafanzeige zu.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell