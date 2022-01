Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch - Gegenstand gegen Fahrzeug geworfen - Unfälle

Aalen (ots)

Waiblingen-Hegnach: Einbruch in städtisches Gebäude

Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen brachen bisher unbekannte Täter in ein städtisches Gebäude in der Kirchstraße ein. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde durch die Einbrecher nichts entwendet, der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 100 Euro. Zeugenhinweise werden vom Polizeiposten Hohenacker unter der Telefonnummer 07151 82149 entgegengenommen.

Fellbach: Gegenstand gegen Fahrzeug geworfen

Ein 47-jähriger Lkw-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 20.50 Uhr die B 14 von Stuttgart in Richtung Backnang, als er auf einer Brücke zwischen der Anschlussstelle Fellbach Süd und dem Teiler B14/B 29 zwei Personen sah. Diese warfen vermutlich einen Gegenstand gegen sein Auto, da er ein entsprechendes Aufprallgeräusch wahrnahm. Bei einer späteren Besichtigung seines Fahrzeugs wurde jedoch kein Schaden wahrgenommen. Nachdem die Polizei über den Vorfall informiert war, konnte im Rahmen der Absuche keine verdächtigen Personen mehr festgestellt werden. Weitere gleichgelagerte Vorfälle wurden bislang bei der Polizei nicht gemeldet. Weitere Geschädigte oder Zeugen sollten sich bitte zur Klärung des Vorfalls bei der Polizei Fellbach unter Tel. 0711/57720 melden.

Murrhardt: Frontalzusammenstoß beim Überholen

Ein 24-jähriger Audi-Fahrer befuhr am Freitag gegen 7.20 Uhr die L 1149 zwischen Kirchenkirnberg und Murrhardt. Er scherte zum Überholen eines vorausfahrenden Lkw nach links aus und übersah dabei einen entgegenkommenden Kleinbus der Marke Mercedes Vito. Beide Fahrzeugführer fuhren aufeinander zu und versuchten vergeblich noch durch ein Bremsmanöver den Zusammenstoß zu vermeiden. Die Fahrzeuge stießen daraufhin frontal zusammen, wobei der Pkw des Unfallverursachers nach links abgewiesen wurde und in einer angrenzenden Wiese zum Stehen kam. Sowohl der Audi-Fahrer als auch der Fahrer des Schulbusses, indem zum Unfallzeitpunkt keine Fahrgäste saßen, blieben unverletzt. Die Unfallfahrzeuge wurden abgeschleppt, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 10500 Euro.

Althütte: Auto überschlagen

Ein 21-jähriger Autofahrer verursachte am Donnerstagabend einen Verkehrsunfall, bei dem er sich leichte Verletzungen zuzog. Er befuhr gegen 19.30Uhr die L 1120 zwischen Lutzenberg und Kallenberg, als er bei Nebel auf der nassen Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn abkam, wo sich das Auto überschlug. Die Verletzungen des Autofahrers mussten danach vom Rettungsdienst medizinisch versorgt werden. Der Pkw Ford, an dem Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro entstand, wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell