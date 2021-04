Polizei Gütersloh

POL-GT: Telefonbetrug zum Nachteil chinesischer Staatsangehöriger

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (FK) - Mit einer modifizierten Betrugsmasche haben Betrüger auch im Kreis Gütersloh Menschen in Angst und Schrecken versetzt.

Die Unbekannten rufen Menschen mit chinesischer Staatsangehörigkeit an und berichten in der Landessprache davon, dass unter ihrem Namen in China Bankkonten eröffnet wurden, mit welchen hohe Summen auf betrügerische Art und Weise erbeutet worden sind. Die Betrüger geben sich als Mitarbeiter des chinesischen Konsulats aus. Um einen internationalen Haftbefehl zu umgehen, bieten die Betrüger an, dass die Angerufenen sich mit einem hohen Geldbetrag freikaufen können.

Auch im Kreis Gütersloh ist es bereits zu solchen Verfügungen gekommen.

Die Polizei warnt! Machen Sie am Telefon keinerlei Angaben zu persönlichen Daten oder Vermögensbeständen gegenüber Unbekannten. Überweisen sie in keinem Fall Geld an Personen, welche sich auf eine solche Art und Weise an sie wenden. Seien Sie misstrauisch. Telefonbetrug gibt es vielen unterschiedlichen Formen. Die Betrüger passen ihre Maschen immer wieder an. Sie spielen mit den Ängsten der Angerufenen, um so an das Geld ihrer Opfer zu gelangen.

Beenden Sie Gespräche bei denen Sie sich nicht wohl fühlen. Sollte eine Behörde ihnen etwas mitteilen wollen, werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen seriösen Weg wählen. In keinem Fall kommt es zu massiven Geldforderungen am Telefon.

Sind sie bereits Opfer einer solchen Tat geworden? Melden Sie sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 05241 869-0.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell