Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle

Aalen (ots)

Gerabronn: PKW vs. PKW

Kurz vor 7:00 Uhr am Freitagmorgen befuhr ein 18Jähriger in einem VW Golf, als hinterstes von drei Fahrzeugen, die L1037 in Fahrtrichtung Gerabronn. Der Fahrer des vordersten Fahrzeuges, eines BMW, wollte an der Einmündung nach links in Richtung Oberweiler abbiegen. Der 18-jährige Gold-Fahrer konnte auf der winterglatten Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er wich dem Fahrzeug vor ihm aus und kollidierte dann mit dem BMW des 28-Jährigen. Es entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro.

Schrozberg: Auto kommt von Fahrbah ab

Rund 10.000 Euro Sachschaden entstanden am Donnerstag gegen 15:40 Uhr als ein 21-Jähriger mit einem Audi auf einem Verbindungsweg zwischen Kälberbach und Otterbach mit seinem PKW aufgrund der Winterglätte von der Fahrbahn abkam. Der PKW wurde dabei beschädigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell