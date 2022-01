Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Stand 12:00 Uhr

Aalen (ots)

Blaufelden: Vorfahrt missachtet, 3 verletzte Personen

Der 18-jährige Fahrer eines Pkw Mitsubishi befuhr am Freitag gegen 15.30 Uhr die K 2677 von Gammesfeld kommend in Fahrtrichtung Buch. Auf Höhe der Kreuzung in Richtung Hertershofen missachtete ein 34-jährige Fahrer eines ebenfalls Pkw Mitsubishi die Vorfahrt des 18-jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde der 34-jährige schwer verletzt. Der 18-jährige wurde dabei leicht verletzt, seine 22-jährige Mitfahrerin wurde leicht und die 76-jährige Mitfahrerin wurde schwer verletzt. Glücklicherweise besteht bei keinen Personen Lebensgefahr. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 8.000.- Euro.

