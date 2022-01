Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Tödlicher Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Wallhausen: Tödlicher Verkehrsunfall

Am Samstagabend gegen 23:05 Uhr befuhr ein 32-jähriger VU-Touran Fahrer die Landstraße 2247 von Schönbronn kommend in Fahrtrichtung Michelbach/Lücke. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt, für ihn kam jede Hilfe zu spät. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000,- Euro. Die Freiwillige Feuerwehr war mit 28 Einsatzkräften und 3 Fahrzeugen vor Ort.

