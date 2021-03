Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Grünschnitt gerät in Brand

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, Untere Teichstraße, Montag, 29.03.21, 20.10 Uhr

KALEFELD (schw) - Am Montag, 29.03.21, gegen 20.10 Uhr wurde den Einsatzkräften der Feuerwehr und Polizei ein Brand im Bereich des Steinbruchs in Kalefeld gemeldet. Bei der Anfahrt durch die Einsatzkräfte konnte eine dichte Rauchsäule in dem genannten Bereich festgestellt werden. Im Zuge der Löscharbeiten durch die Feuerwehren Kalefeld, Bad Gandersheim und Langenholtensen konnte festgestellt werden, dass es sich bei dem in Brand geratenen Material um Grün- und Strauchschnitt gehandelt hat, der dort unrechtmäßig abgelagert wurde. Der Brand konnte durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte gelöscht werden. Die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache wurden aufgenommen.

