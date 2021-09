Polizei Mettmann

POL-ME: Zigaretten im Wert von 10.000 Euro gestohlen - die Polizei ermittelt nach Tankstelleneinbruch - Velbert - 2109041

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mettmann (ots)

In der Zeit von Samstagnachmittag (04. September 2021) bis Montagmorgen (06. September 2021), kam es zu einem Einbruchdiebstahl in die Verkaufsräume einer Tankstelle an der Nevigeser Straße in Velbert-Tönisheide. Die Täter flüchteten mitsamt ihrer Tatbeute im Gesamtwert von circa 13.000 Euro in unbekannte Richtung. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Am Montagmorgen, 06. September 2021, gegen 06:00 Uhr, stellte die Leiterin einer Tankstelle an der Nevigeser Straße in Velbert bei Betreten der Verkaufsräume einen Einbruchdiebstahl fest. Sie informierte umgehend die Polizei, welche ein Strafverfahren einleitete. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen und führte intensive Spurensicherungsmaßnahmen durch.

Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen brachen der oder die unbekannten Täter durch ein seitlich gelegenes Fenster gewaltsam in die Verkaufsräume ein. Sie entwendeten Zigaretten im Wert von circa 10.000 Euro sowie diverse Lebensmittel und einen Kaffeeautomaten. Vermutlich auf dem Einstiegsweg verließen sie die Tatörtlichkeit und flohen unerkannt in unbekannte Richtung. Der Beuteschaden wird auf circa 13.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tatgeschehen sowie zu den bisher noch unbekannten Einbrechern, deren Identität oder Aufenthaltsort tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Velbert, Telefon 02051 / 946 6110, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell