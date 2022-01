Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auto zerkratzt - Verkehrsunfälle - In Friseursalon eingebrochen

Aalen (ots)

Korb: Auto zerkratzt

Am Samstag zwischen 11 Uhr und 13 Uhr wurde ein in der Boschstraße geparkter VW auf der rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Zeugenhinweise auf den bislang unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Remshalden-Grunbach: Radfahrer nach Unfall leicht verletzt

Ein 64 Jahre alter Fahrradfahrer missachtete am Samstagnachmittag gegen 16:30 Uhr an der Kreuzung Gartenstraße / Lehenstraße die Vorfahrt eines 51-jährigen Autofahrers. Dieser konnte eine Kollision mit dem Radfahrer nicht mehr verhindern. Der 64-Jährige erlitt beim Unfall leichte Verletzungen, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2500 Euro.

Waiblingen: In Friseursalon eingebrochen

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagvormittag brachen bisher unbekannte Diebe in einen Friseursalon in der Fronackerstraße ein und entwendeten mehrere hundert Euro Bargeld. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 mit dem Polizeirevier Waiblingen in Verbindung zu setzen.

Leutenbach - Weiler zum Stein: Von Straße abgekommen

Ein 21 Jahre alter VW-Fahrer befuhr in der Nacht zum Sonntag gegen 3 Uhr die Landesstraße 1114 in Richtung Weiler zum Stein. Kurz vor dem Ortsschild kam er nach rechts von der Fahrbahn ab stürzte eine Böschung hinunter. An seinem Pkw entstand hierbei Totalschaden, er musste abgeschleppt werden, verletzt wurde aber zum Glück niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell