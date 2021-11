Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schmuck aus Wohnung gestohlen - In Gartenhütten eingebrochen - Pferdeanhänger gestohlen - Diebstahl aus Scheune

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Schmuck aus Wohnung gestohlen

Bebra - Am Donnerstagnachmittag (28.10.), gegen 14 Uhr, betrat ein Unbekannter unbefugt eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Asmusstraße. Während sich die Bewohnerin im Hauskeller aufhielt, ließ sie den Schlüssel kurzzeitig in der Eingangstür stecken. Der unbekannte Täter öffnete so unbefugt die Tür zu den Räumlichkeiten und entwendete mehrere Uhren und Schmuckstücke im Gesamtwert von rund 5.300 Euro. Als der Unbekannte den Tatort verließ, begegnete er der Dame - die bis dato nichts von dem Diebstahl ahnte - im Hausflur und wurde von dieser des Hauses verwiesen. Der Unbekannte kann als männlich, circa 25 bis 35 Jahre alt, mit südländischem Erscheinungsbild beschrieben werden. Zur Tatzeit trug der Mann helle Sneaker. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In Gartenhütten eingebrochen

Bebra - Unbekannte brachen in der Zeit von Donnerstagnachmittag (28.10.) bis Freitagvormittag (29.10.) in zwei Gartenhütten in einer Anlage in der Straße "Im Bilder" ein. Die Langfinger entwendeten diverse Werkzeuge, Wachskerzen, einen Rechen sowie einen Kaminofen aus Metall im Gesamtwert von rund 200 Euro. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von etwa 120 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pferdeanhänger gestohlen

Philippsthal - Unbekannte Diebe entwendeten in der Nacht zu Freitag (29.10.) einen mittels Anhängerschloss gesicherten Pferdehänger des Herstellers "Saris", im Wert von rund 3.000 Euro, von einer Pferdewiese in der Straße "Am Bad". Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Scheune

Neuenstein - Eine Scheune im Bereich der Straßen "Freiherr-vom-Stein-Straße" und "Dörrwiese" wurde in der Zeit von Mittwochnachmittag (27.10.) bis Samstagnachmittag (30.10.) Ziel unbekannter Täter. Durch Aufdrücken einer Tür gelangten die Diebe in das Objekt, aus dem sie eine Kreissäge sowie die dazugehörige Zapfwelle des Herstellers "Walterscheid" und drei Stufenbolzen mit Kugeln im Gesamtwert von circa 1.100 Euro entwendeten. Es entstand kein Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

