Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Geschwindigkeitskontrolle in Autobahntunnel - drei Fahrverbote

Freiburg (ots)

Die Verkehrspolizei Weil am Rhein führte Donnerstagnacht, 09.09.2021, auf der Autobahn 861, im Nollinger Bergtunnel, eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Spitzenreiter waren zwei Pkw-Fahrer sowie eine Pkw-Fahrerin welche mit 118, 117 und 116 Stundenkilometer gemessen wurden. Zum Messzeitpunkt betrug die zulässige Höchstgeschwindigkeit 60 Stundenkilometer. Die drei erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 240 Euro + Gebühren, zwei Punkte in Flensburg sowie ein Fahrverbot von einem Monat.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell