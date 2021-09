Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Schmorbrand in einer Bäckereifiliale

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 09.09.2021, gegen 07.25 Uhr, wurde die Feuerwehr über eine Rauchentwicklung in einer Bäckereifiliale informiert. Die Filiale befindet sich in einem großen Einkaufscenter in Friedlingen. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich nur Mitarbeiter von dem Einkaufscenter in dem Gebäude. Der Sicherheitsdienst veranlasste eine Evakuierung. Als Ursache der Rauchentwicklung konnte die Feuerwehr einen Schmorbrand an einem Backofen lokalisieren. Zur Brandbekämpfung musste die Feuerwehr den Backofen zuvor auseinanderbauen. Es wurde niemand verletzt. Die Schadenshöhe ist hier nicht bekannt.

