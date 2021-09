Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Brand eines Kleidertrockners in der Wäscherei einer Klinik

Freiburg (ots)

Kurz nach 10:00 Uhr wurde am heutigen Freitag, 10.09.2021, der Polizei über die Integrierte Leitstelle gemeldet, dass ein Brandmelder in der Wäscherei in der Hartmannstraße ausgelöst hatte.

Durch die Feuerwehr konnte der Schwelbrand, der wohl durch einen Kleidertrockner ausgelöst worden war, gelöscht werden.

Nach bisherigem Kenntnisstand zogen sich durch den Rauch vier Personen Rauchgasvergiftungen zu und mussten zur weiteren Untersuchung in ein Klinikum gebracht werden.

Stand: 11:00 Uhr

lr

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell