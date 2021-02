Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Handy am Ohr - Blutprobe

Lippstadt (ots)

Mit dem Handy am Ohr fiel am Mittwoch (3. Februar), um kurz vor 10 Uhr, einer Streifenwagenbesatzung auf der Stirper Straße ein 52-jährigen Geseker mit seinem Wagen auf. Die Beamten hielten den Mann daraufhin an. Den Tatvorwurf räumte der Fahrer schnell ein. Ein darüber hinaus durchgeführter Drogenvortest verlief positiv, sodass die Polizeibeamten den Geseker mit zur Wache nahmen, wo ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Aufgrund der eigenen Angaben zu seinem Führerschein ergaben sich Zweifel, ob dieser tatsächlich noch gültig war. Somit wurde auch noch eine Anzeige wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gefertigt. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell