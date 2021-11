Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

1. HEF

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld - Am Samstag (30.10.), in der Zeit zwischen 2:30 Uhr bis 3 Uhr, befuhr ein 46-jähriger Mann aus Sorga mit seinem schwarz-silbernen Herrenrad die Straße "In den Tonkauten" von der Hünfelder Straße kommend in Richtung Sandweg. In diesem Bereich überholte den Fahrradfahrer ein unbekannter schwarzer Pkw und berührte dabei das Hinterrad des Fahrrades. Der 46-jährige Mann kam zu Fall. Bei dem Sturz verletzte sich der Radfahrer und begab sich selbständig in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Es entstand Schaden in Höhe von circa 50 Euro. Zeugen des Unfall werden gebeten, sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

Verkehrsunfall durch gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr

Heringen - Samstag (30.10.), gegen 3:50 Uhr, befuhr ein 49-jähriger Mann aus Dippach mit seinem schwarzen Daimler die Dankmarshäuser Straße in Richtung Widdershausen. Dabei überfuhr der Mann einen durch unbekannte Täter ausgehobenen Kanaldeckel, wodurch Schaden von etwa 1.000 Euro an seinem Fahrzeug entstand. Hinweise bitte unter Telefonnummer 06621/932-0 an die Polizeistation Bad Hersfeld, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfallflucht

Hauneck - Am Freitag (29.10.), gegen 12:15 Uhr, befuhr eine 26-jährige Frau aus Rotenburg an der Fulda mit ihrem weißen Ford Transit die Hauptstraße aus Richtung Oberhaun kommend in Richtung Hersfelder Straße, als ein entgegenkommendes Fahrzeug plötzlich wendete. Um eine Kollision zu vermeiden, wich die 26-jährige Frau mit ihrem Transit nach rechts aus und kollidierte hierbei mit der dortigen Grundstücksbegrenzung. Ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern fuhr der Verursacher weiter. Es entstand Schaden in Höhe von circa 2.500 Euro. Hinweise bitte unter Telefonnummer 06621/932-0 an die Polizeistation Bad Hersfeld, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfall mit Schwerverletzten

Bebra - Zur Unfallzeit am Samstag (30.10.), gegen 16.30 Uhr, befuhr eine Pkw-Fahrerin (35 J.) aus Neuenstein mit ihrem Clio die Nürnberger Straße aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Rösekreisel. Zum gleichen Zeitpunkt parkte ein Pkw ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Nürnberger Straße ein. Als die 35-Jährige den parkenden Pkw passierte, lief plötzlich ein dreijähriger Junge aus Bebra vom Gehweg kommend und von dem geparkten Pkw verdeckt auf die Nürnberger Straße. Die Pkw-Fahrerin bremste sofort, konnte aber einen Zusammenstoß nicht verhindern. Der Junge wurde schwerverletzt ins Krankenhaus verbracht. Es entstand kein Sachschaden.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

2. VB

Hoher Sachschaden nach Unfall

Schotten-Einartshausen - Am Sonntag (31.10.) fuhr ein Seat-Leon-Fahrer, gegen 3:40 Uhr, den Hußwiesenweg in absteigende Richtung. In Höhe der Einmündung Hußwiesenweg/Hollerweg kam der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß frontal gegen einen Laternenmast und durchbrach anschließend einen Gartenzaun. Der Laternenmast wurde durch den Unfall so stark beschädigt und drohte umzuknicken, dass die OVAG Sicherungsmaßnahmen durchführen musste. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.

Verkehrsunfallflucht

Ulrichstein - Am Freitag (29.10.), zwischen 12:30 Uhr und 13:10 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Nahkaufmarktes in der Schaubstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem Fahrzeug den Parkplatz und kollidierte mit einem dort geparkten VW-Passat. Am geparkten Pkw wurde der hintere rechte Kotflügel beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter zu genügen. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Tel. 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

Polizeistation Lauterbach

Geparktes Fahrzeug wurde beschädigt

Alsfeld - Am Freitag (29.10.), gegen 7:50 Uhr, parkte eine 55-jährige Frau aus Grünberg ihren grauen VW-Golf auf dem Parkplatz der Max-Eyth-Schule in Alsfeld. Als sie gegen 13 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung am hinteren linken Kotflügel fest. Vermutlich touchierte ein bisher unbekannter Unfallverursacher das Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 EUR zu kümmern und seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Gartentor durch Unfall beschädigt

Grebenau - Am Samstag (30.10.) wurde, in der Zeit von 13 Uhr bis 17:15 Uhr, ein Gartentor in der Straße "Am Haselstrauch" beschädigt. Vermutlich ist der bisher unbekannte Unfallverursacher rückwärts aus dem Verbindungsweg zwischen den Straßen "Am Haselstrauch" und "Lehmweg" gefahren und hat sich dabei beim Verlauf der Fahrbahn verschätzt. Das Gartentor wurde so stark verbogen, dass sich die Tür nicht mehr öffnen ließ. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro zu kümmern und seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Ober-Ohmen - Am Freitag (29.10.), gegen 18:30 Uhr, befuhr eine 52-jährige Feldatalerin mit ihrem schwarzen BMW die L3073 aus Richtung Ruppertenrod in Richtung Ulrichstein. Zur gleichen Zeit befuhr ein 60 Jahre alter Mann aus Feldatal mit seinem Toyota Auris die Weidgasse in Ober-Ohmen und wollte in den Kreuzungsbereich der Ohmstraße einfahren. Dort kollidierte er mit der von links kommenden, vorfahrtsberechtigten BMW-Fahrerin. Der Toyota schleuderte durch den Zusammenstoß einmal um die eigene Achse und kam auf der Kreuzung zum Stehen. Bei dem Unfall wurden alle Unfallbeteiligten verletzt, der entstandene Sachschaden beträgt circa 22.500 Euro.

Polizeistation Alsfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell