Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Autofahrer unter Drogeneinwirkung - Einbruch - Feuerwehreinsatz

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Schorndorf-Haubersbronn: Zimmerbrand

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes an einer Heizdecke kam es in der Nacht auf Samstag gegen 3 Uhr im Storchengäßle zu einem Zimmerbrand. Die Freiwillige Feuerwehr Schorndorf kam mit acht Fahrzeugen und 37 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand schnell löschen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 50.000 Euro.

Backnang-Steinbach: In Wohnhaus eingebrochen

Am Sonntagabend in der Zeit zwischen 18.45 Uhr und 19.45 Uhr wurde in der Straße Spitzen in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Eindringlinge stiegen über ein zuvor aufgebrochenes Fenster ein und erbeuteten aus dem Wohnhaus Bargeld und Schmuck im Wert von ca. 1500 Euro. Die Polizei Backnang hat die Ermittlungen zum Vorfall übernommen und bittet nun um Zeugenhinweise. Wer entsprechende Wahrnehmungen am Sonntagabend tätigte, die in Tatzusammenhang stehen könnten, sollte sich unter Tel. 07191/9090 melden.

Backnang: Autofahrer unter Drogeneinfluss

Eine Polizeistreife stoppte am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr im Seehofweg den Fahrer eines Pkw Renault, da er ohne angelegten Sicherheitsgurt unterwegs war. Bei der näheren Überprüfung des Autofahrers ergaben sich bei ihm konkrete Anhaltspunkte einer Drogenbeeinflussung, die auch durch entsprechende Tests bestätigt wurden. Dem 51-jährigen Autofahrer wurde von der Polizei die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde sein Führerschein vorläufig sichergestellt und im Rahmen des Verfahrens eine Blutuntersuchung veranlasst.

