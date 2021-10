Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldungen der Autobahnpolizei Ahlhorn vom 16./17.10.21

Delmenhorst (ots)

++ Fahren ohne Fahrerlaubnis ++

Am späten Samstagabend, gegen 22:20 Uhr, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn auf der A 1 zwischen dem Autobahndreieck Ahlhorner Heide und der Anschlussstelle Wildeshausen-West in Fahrtrichtung Bremen einen Pkw aus dem Landkreis Vechta. Der Kontrollort befindet sich in der Gemeinde Großenkneten, Landkreis Oldenburg. Fahrer dieses Pkw war ein 34 Jahre alter Mann aus Garrel. Bei der Überprüfung stellten Beamten fest, dass der Fahrer keine Fahrerlaubnis mehr besaß, weil diese ihm wegen Trunkenheit am Steuer entzogen worden war. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Zusätzlich wurde gegen den Halter des Fahrzeuges ein Strafverfahren wegen Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

++ Fahren ohne Fahrerlaubnis II ++

Am Sonntagmorgen gegen 02:50 Uhr kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn auf der A 1 zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-West und Wildeshausen-Nord in Fahrtrichtung Bremen einem Pkw aus Bremen. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 21 Jahre alte Fahrzeugführer nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Der Kontrollort befand sich hier im Bereich der Stadt Wildeshausen, Landkreis Oldenburg.

Gegen 05:45 Uhr fiel einer anderen Streifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei das Fahrzeug erneut, jetzt aber zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-Nord und Groß Ippener in Fahrtrichtung Bremen auf. Alleiniger Insasse war hier abermals der 21 Jahre alte Fahrzeugführer aus Bremen. Gegen ihn wurde jetzt ein zweites Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihm wiederum untersagt. Zusätzlich wurden die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

