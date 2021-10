Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Brake: Verkehrsunfall mit Trunkenheit +++ Verkehrsunfall mit Flucht

Am 15.10.2021, um 23:50 Uhr, kam es im einem Kurvenbereich der Oberhammelwarder Straße in Elsfleth zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Führer des PKW schwer verletzt wurde. Der 21-jährige Cuxhavener Fahrzeugführer befuhr die Oberhammelwarder Straße in Richtung B 212 und kam in einem Kurvenbereich aufgrund von Alkoholeinwirkung von der Fahrbahn ab. Hier überfuhr er zunächst 2 Verkehrszeichen und prallte anschließend gegen einen Baum. Der Fahrer selbst verletzte sich durch den Anstoß schwer und wurde mit einem Rettungswagen einem Oldenburger Krankenhaus zugeführt. Am PKW entstand Totalschaden. Da der Fahrzeugführer unter Alkoholeinwirkung stand, wurde zudem eine Blutprobe von ihm entnommen und der Führerschein sichergestellt. Gegen den 21 jährigen wurde ein Strafverahren eingeleitet. Er wird wohl eine geraume Zeit auf seinen Führerschein verzichten müssen.

Verkehrsunfall mit Flucht

Elsfleth. Zwischen Do., 14.10.2021, 20:40 und Fr., 15.10.2021, 10:15 Uhr wurde ein am Fahrbahnrand entgegengesetzt der Fahrtrichtung abgestellter Pkw VW Lupo, silbergrau, in Elsfleth, Möwenstraße in Höhe Haus-Nr. 14 durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 800,00 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung der Straftat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Brake, Tel.-Nr.: 04401/9350 oder in Elsfleth, Tel.-Nr.: 04404/954850 in Verbindung zu setzen.

