Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Wildeshausen: Wohnungseinbruchdiebstahl +++ Diebstahl von Geldbörsen beim Einkaufen +++ Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Delmenhorst (ots)

1. Wohnungseinbruchdiebstahl

Ganderkesee - Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 14.10.2021, 13:00 Uhr und Freitag, 15.10.2021, 15:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der August-Hinrichs-Straße. Der oder die unbekannten Täter gelangten vermutlich durch ein Fenster in das Haus. Die Höhe des Diebesgutes ist bislang noch unbekannt. Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen gemacht oder verdächtige Personen im Nahbereich gesehen haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Ganderkesee, Tel. 04222/94695-0, in Verbindung zu setzen.

2. Diebstahl von Geldbörsen beim Einkaufen Wildeshausen/Harpstedt - Am Freitag, 15.10.2021, wurde im Laufe des Tages zwischen 09:30 Uhr und 13:45 Uhr insgesamt vier Geschädigten die Geldbörse beim Einkaufen entwendet. Der oder die Täter nutzen dabei einen unaufmerksamen Moment oder lenkten die Geschädigten gezielt ab. Die Tatorte lagen dabei in verschiedenen Lebensmittelgeschäften in Wildeshausen und Harpstedt. Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Wildeshausen, Tel. 04431/941-0, in Verbindung zu setzen.

3. Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen Hatten - Am Freitag, 15.10.2021, gegen 12:25 Uhr befuhr ein 58-Jähriger aus Hatten mit seinem Pkw den Bulder-Berg-Weg in Richtung Wäschenweg. An der Kreuzung zum Mühlenbergsweg übersah der Fahrzeugführer den von rechts kommenden und bevorrechtigten Pkw einer 50-Jährigen aus Hatten. Es kam zu einer Kollision der Fahrzeuge, in dessen Folge beide Fahrzeugführer leicht verletzt wurden. Die 50-jährige Unfallbeteiligte wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Beide Pkw waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe wird insgesamt auf ca. 19.000,-EUR geschätzt.

