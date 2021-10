Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Alkoholisiert und ohne Führerschein auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Dinklage unterwegs

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 15. Oktober 2021, gegen 17:33 Uhr, meldeten sich mehrere Verkehrsteilnehmer bei der Polizei und gaben Hinweise auf einen Transporter, der die Autobahn 1 in Richtung Bremen befahren soll. Die Zeugen schilderten, dass der Fahrer des Transporters mehrfach auf der Autobahn rechts überholt haben soll und zudem in Schlangenlinien fahren würde. Hierbei sei es auch zu gefährlichen Verkehrssituation gekommen. Durch Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn konnte der Toyota Transporter auf einem Autobahnparkplatz in der Nähe der Anschlussstelle Holdorf angehalten werden. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 59-jährige Fahrer aus dem Rhein-Sieg-Kreis stark nach Alkohol roch. Ein Alkomatentest ergab ein Ergebnis von 1,86 Promille. Der Mann musste die Beamten zu einer Polizeidienststelle begleiten, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Einen Führerschein konnte der Mann nicht vorzeigen, dieser war ihm bereits zuvor gerichtlich entzogen worden. Gegen den 59-Jährigen wurden Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

