Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Delmenhorst: Mehrere Automatenaufbrüche

Delmenhorst (ots)

In der Nacht zum Freitag wurden in Delmenhorst mehrere Münzautomaten einer SB-Waschanlage in der Harpstedter Straße aufgebrochen. Im selben Zeitraum brachen Unbekannte auch mehrere Automaten einer Selbstwaschanlage in der Nordenhamer Straße auf. Es wurde jeweils eine unbekannte Menge Münzgeld erbeutet. Der Sachschaden ist beträchtlich und dürfte mehrere Tausend Euro betragen. Am Freitag, dem 15.10., gegen 08:00 Uhr, wurden dann zwei junge Männer beobachtet, die sich an den Staubsaugerautomaten einer Autowaschanlage im Reinersweg zu schaffen machen. Sie wurden bei der Tat gestört und flüchteten ohne Beute mit Fahrrädern. Eine Fahndung nach den Beiden verlief negativ. Bereits am Donnerstag, 14.10., gegen 22:00 Uhr, hatten ebenfalls zwei Unbekannte junge Männer mehrere Münzfächer einer Autowaschanlage in der Friesenstraße aufgebrochen. Auch hier flüchteten die Unbekannten auf Fahrrädern, nachdem ein Kunde sie in einer Waschbox überrascht hatte. In der Nacht zum Sonnabend, 16.10., wurden dann mehrere Münzautomaten an einer Tankstelle in der Stedinger Straße (Kaufland) aufgebrochen. Zudem wurden erneut mehrere Münzfächer der Autowaschanlage in der Friesenstraße aufgebrochen. Die Summe des Diebesgutes ist derzeit nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Delmenhorst (04221 1559-0) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell