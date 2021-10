Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Nordenham: Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 15.10.2021, um 17:04 Uhr, kam es in Butjadingen, Ortsteil Stollhamm, zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen. Die 40-jährige Fahrerin aus Münster befuhr mit ihrem Ford Tourneo die Seefelder Straße aus Richtung Ahndeich kommend und wollte in Stollhamm nach rechts in die Hauptstraße einbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines 33-jährigen Fahrers aus Ovelgönne, der mit seinem VW Touareg samt Anhänger mit Minibagger die Hauptstraße aus Richtung Ortsmitte in Richtung Moorsee befuhr. Der VW-Fahrer versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Die Anhängerkupplung am Gespann riss ab und der VW sowie der Anhänger kamen unabhängig voneinander nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw kam in dem wasserführenden Straßengraben zum Stehen. Der Anhänger prallte gegen eine hölzerne Bushaltestation und kam schließlich zum Stillstand. Glücklicherweise hielten sich dort zu dem Unfallzeitpunkt keinerlei Personen auf. Beider Fahrzeugführer sowie die 2-jährige Mitfahrerin in dem Ford wurde durch diesen Unfall leicht verletzt. Alle Fahrzeuge mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. Es wurde ein Sachschaden in Höhe von ca. 25.000,- Euro verursacht.

