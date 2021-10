Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Demonstrationsgeschehen in Ganderkesee verläuft friedlich

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 16. Oktober 2021, fanden zwei angemeldete Demonstrationen im Ortskern von Ganderkesee statt. Hintergrund war der vor einem Jahr ereignete Brand der Gaststätte "Don Gantero" am Bahnhof in der Wittekindstraße in Ganderkesee.

Die erste Veranstaltung fand stationär im Zeitraum von 13 bis 15 Uhr unter dem Motto "Mahnwache/Brandanschlag Bahnhofsgebäude 2020" an der Gaststätte am Bahnhof Ganderkesee statt. Es waren etwa 20 Teilnehmer/innen vor Ort.

Bei der zweiten Veranstaltung "Solidarität mit den Betroffenen rechten Terrors" handelte es sich um einen etwa zweistündigen Aufzug mit Zwischenkundgebungen im Bereich des Ortskerns. Während des Aufzuges mit rund 45 Teilnehmer/innen kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen.

Beide Demonstrationen verliefen insgesamt friedlich und ohne besonderen Vorkommnisse.

