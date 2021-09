Polizei Münster

POL-MS: Alkohol konsumiert und keine Fahrerlaubnis - 44-Jähriger pustet 1,88 Promille nach Rotlichtverstoß

Münster (ots)

Ein 44-jähriger Autofahrer aus Münster ist am frühen Montagmorgen (27.9., 1:30 Uhr) einer Streifenwagenbesatzung am Schlossplatz aufgefallen, da er mit seinem Nissan gleich zweimal hintereinander über eine rote Ampel fuhr. Die Beamten folgten dem Autofahrer und forderten ihn auf, seinen Pkw anzuhalten. Bei der Kontrolle des 44-Jährigen rochen die Polizisten Alkohol in der Atemluft. Auf der Polizeiwache zeigte ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von 1,88 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 44-Jährige zudem keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Ihn erwartet nun ein umfangreiches Strafverfahren.

