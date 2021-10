Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Erneute Häufung von Verkehrsunfallfluchten - In 3 Fällen konnten der

die Fahrzeugführer*in ermittelt werden

Dienstgebiet PI Straßenhaus (ots)

Am Montag sind der Polizeiinspektion Straßenhaus erneut 4 Verkehrsunfallfluchten gemeldet worden. Erfreulicherweise konnten bereits in 3 Fällen die Fahrzeugführer*in ermittelt werden.

Am Montagnachmittag beschädigte ein LKW-Fahrer Am Kohlenweg in Dürrholz beim Rangieren mit seinem LKW den Zaun des Geschädigten.

Am Montagnachmittag, 14:30 Uhr, beschädigte die Unfallverursacherin auf dem Parkplatz des Vorteil Center in Asbach einen ordnungsgemäß geparkten PKW.

Am späten Nachmittag kam es auf einem Tankstellengelände in Dierdorf ebenfalls zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher beschädigte beim Vorbeifahren einen abgestellten PKW.

Aufmerksame Zeuginnen / Zeugen notierten sich jeweils die Kennzeichen der Fahrzeuge und meldeten die Unfälle der Polizei. Die Fahrzeugführer*in erwarten nun ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Noch nicht geklärt ist eine Verkehrsunfallflucht, die sich in der Nacht von Sonntag auf Montag ereignete. Ein ordnungsgemäß geparkter PKW Sharan wurde in der Hauptstraße in Buchholz von einem vorbeifahrenden Fahrzeug beschädigt. Der oder die Unfallverusacher*in entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell