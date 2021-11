Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: 15-Jähriger von unbekannten Tätern geschlagen

Jena (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 00:30 Uhr, stellten Polizeibeamte auf dem Ernst-Haeckel-Platz in Jena einen erheblich verletzten Jugendlichen fest. Dieser wies Hämatome im Kopf- und Bauchbereich auf. Aufgrund seines unbeständigen und kritischen Zustandes wurde der Jugendliche ins Klinikum verbracht. Nach ersten Erkenntnissen wurde der geschädigte von mindestens drei unbekannten Tätern geschlagen. Mutmaßlich soll es sich bei der Tatörtlichkeit um den Bereich des Löbdergrabens gehandelt haben. Auch hier bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung zu Wahrnehmungen in der Nacht vom Freitag auf Samstag. Tel. 03641 810

