Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Trunkenheitsfahrten mit E-Scootern

Jena (ots)

Am Wochenende wurden im Stadtgebiet Jena wieder mehrere alkoholisierte Verkehrsteilnehmer festgestellt, welche mit E-Scootern unterwegs waren. Die allesamt männlichen Personen im Alter zwischen 21 und 27 Jahren wiesen Atemalkoholwerte von 0,59 Promille bis 1,6 Promille auf. Ein 21-jähriger Mann, welcher am Samstagmorgen, den 06.11.2021 gegen 03:30 Uhr in der Ernst-Abbe-Straße mit 1,6 Promille festgestellt wurde, muss sich nun der Straftat der Trunkenheit im Verkehr verantworten. Auch sein Führerschein wurde vorläufig beschlagnahmt. Es sei darauf hingewiesen, dass E-Scooter als Kraftfahrzeuge eingestuft werden und somit die gleichen rechtlichen Voraussetzungen wie u.a. für Automobile gelten.

