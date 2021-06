Polizei Köln

POL-K: 210618-9-K Fahndung nach Räuber aus Linie 18

Köln (ots)

Nach dem Raub einer Handtasche in der Stadtbahn der Linie 18 an der Haltestelle Boltensternstraße fahndet die Polizei nach einem als ungepflegt und auffallend groß beschriebenen Mann. Er trug dunkle Kleidung, eine türkisfarbene Kappe und hatte einen dunklen Rucksack mit türkisenen Applikationen dabei.

Nach ersten Erkenntnissen soll er am Donnerstag (17. Juni) gegen 13 Uhr an der Haltestelle Wiener Platz in die Bahn eingestiegen sein und sich bis zur Tat an der Boltensternstraße unauffällig verhalten haben. In Höhe der Pionierstraße entsorgte er die Handtasche und lief mit dem Handy und dem Bargeld der 58 Jahre alten Frau in Richtung der Sozialbetriebe Köln davon.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 telefonisch unter 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (iv/de)

