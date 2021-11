Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ohne anzuhalten weitergefahren

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eine Peugeot-Fahrerin hatte es am Mittwochmorgen in Stadtroda anscheinend eilig. Sie touchierte in der Bahnhofstraße einen parkenden Hyundai und setzte Ihre Fahrt ohne zu stoppen fort. Zeugen bemerkten den Vorfall und informierten die Polizei. Eine Anzeige wegen Unfallflucht ist nun die logische Konsequenz.

