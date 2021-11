Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Handbremse vergessen

Jena (ots)

Ein 37-Jähriger stellte seinen VW am Straßenrand in Seifartsdorf ab. Er vergaß dabei den Wagen gegen Wegrollen zu sichern und so rollte dieser kurze Zeit später rückwärts gegen einen Strommast und blieb fortfolgend an einem Maschendrahtzaun stehen. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

