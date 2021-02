Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Falsche Wasserwerker wieder unterwegs +++

Oldenburg (ots)

Unter dem Vorwand, die Wasserleitungen überprüfen zu müssen, wurde heute (24.02.2021) gegen 12.35 Uhr eine 77-Jährige Oldenburgerin von falschen Wasserwerkern aufgesucht.

Gegen Mittag klingelte eine männliche Person an der Wohnungstür der Geschädigten in der Goethestraße in Oldenburg. Der Täter gab an, dass es in der Nachbarschaft einen Wasserschaden gegeben habe und er alle Leitungen überprüfen müsse. Anschließend begab sich der falsche Wasserwerker auf das Grundstück und versuchte, eine Tür zu öffnen, um in die Wohnung zu gelangen. Der Oldenburgerin kam dieses verdächtig vor, worauf sie den Mann aufforderte, zu gehen. Diesem kam der Täter nach, die Geschädigte konnte noch den Satz "Wir können das hier abbrechen" hören, konnte einen Komplizen aber nicht sehen. Durch die 77-Jährige konnte der Täter als männliche Person mit einer Körpergröße von ca. 180cm beschrieben werden. Die Person soll kräftig gewesen sein sowie dunkle Haare und einen dunklen Bart gehabt haben. Weiter trug der Täter schwarze Arbeitskleidung und ein schwarzes Cappy sowie eine OP - Maske. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut vor falschen Wasserwerkern und rät, keine fremden Personen in die Wohnung zu lassen. Gewähren sie nur Handwerkern Eintritt, die Sie selbst oder ihre Hausverwaltung bestellt haben. Im Zweifel ziehen sie einen Nachbarn oder Bekannten hinzu oder verständigen die Polizei.

Zeugen - die Hinweise zu den Personen geben können - werden gebeten sich unter der Rufnummer 0441 - 7904115 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell